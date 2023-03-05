Узнать больше

Канцлер ФРГ Шольц: Запад даст гарантии безопасности Украине после окончания конфликта

Короткая ссылка
Запад готов предоставить определённые гарантии безопасности Украине после завершения конфликта, но время для этого пока не пришло.
Канцлер ФРГ Шольц: Запад даст гарантии безопасности Украине после окончания конфликта
  • Gettyimages.ru

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью CNN.

«Мы готовы организовать определённого рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы ещё не пришли», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, Запад не будет принимать решений об урегулировании украинского конфликта, но назвал основой мирных переговоров отвод войск России.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что власти США во время визита Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о новой ключевой роли ФРГ в украинском конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта.

Он также отметил, что НАТО может в рамках международных усилий по обсуждению гарантий безопасности Украины стать их частью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить