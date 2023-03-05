Канцлер ФРГ Шольц: Запад даст гарантии безопасности Украине после окончания конфликта

Запад готов предоставить определённые гарантии безопасности Украине после завершения конфликта, но время для этого пока не пришло.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью CNN.

«Мы готовы организовать определённого рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы ещё не пришли», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, Запад не будет принимать решений об урегулировании украинского конфликта, но назвал основой мирных переговоров отвод войск России.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что власти США во время визита Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о новой ключевой роли ФРГ в украинском конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта.

Он также отметил, что НАТО может в рамках международных усилий по обсуждению гарантий безопасности Украины стать их частью.