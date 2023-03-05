Сенатор Климов: США сообщили Шольцу о новой роли Германии в украинском конфликте
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«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи», — написал Климов в Telegram.
По мнению политика, речь идёт не только о финансировании Украины и поставках танков, но и о людях.
Климов предположил, что после Германии США займутся властями Франции, тем самым окончательно превратив Европейский союз в свою колонию.
Он добавил, что при попытке Шольца «соскочить», Вашингтон либо не позволит ему это сделать, либо найдёт нынешнему канцлеру замену.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие Вооружённым силам Украины.