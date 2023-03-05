Сенатор Климов: США сообщили Шольцу о новой роли Германии в украинском конфликте

Власти Соединённых Штатов во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о новой ключевой роли ФРГ в украинском конфликте. Такое предположение сделал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи», — написал Климов в Telegram.

По мнению политика, речь идёт не только о финансировании Украины и поставках танков, но и о людях.

Климов предположил, что после Германии США займутся властями Франции, тем самым окончательно превратив Европейский союз в свою колонию.

Он добавил, что при попытке Шольца «соскочить», Вашингтон либо не позволит ему это сделать, либо найдёт нынешнему канцлеру замену.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие Вооружённым силам Украины.