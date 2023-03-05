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Сенатор Климов: США сообщили Шольцу о новой роли Германии в украинском конфликте

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Власти Соединённых Штатов во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о новой ключевой роли ФРГ в украинском конфликте. Такое предположение сделал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
Сенатор Климов: США сообщили Шольцу о новой роли Германии в украинском конфликте
  • Gettyimages.ru

«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи», — написал Климов в Telegram.

По мнению политика, речь идёт не только о финансировании Украины и поставках танков, но и о людях.

Климов предположил, что после Германии США займутся властями Франции, тем самым окончательно превратив Европейский союз в свою колонию.

Он добавил, что при попытке Шольца «соскочить», Вашингтон либо не позволит ему это сделать, либо найдёт нынешнему канцлеру замену.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие Вооружённым силам Украины.

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