Фон дер Ляйен: ЕС и США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, как передаёт ТАСС, Евросоюз в этом году предоставляет Украине €18 млрд.
«Наш главный сигнал — мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказала фон дер Ляйен.
8 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что военная миссия ЕС подготовит более 11 тыс. украинских военных ВСУ к концу марта и ещё 30 тыс. — к концу года.
Кроме того, Евросовет утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия украинской армии.