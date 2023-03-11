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Фон дер Ляйен: ЕС и США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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Евросоюз и США продолжат оказание военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько будет необходимо.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, как передаёт ТАСС, Евросоюз в этом году предоставляет Украине €18 млрд.

«Наш главный сигнал — мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказала фон дер Ляйен.

8 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что военная миссия ЕС подготовит более 11 тыс. украинских военных ВСУ к концу марта и ещё 30 тыс. — к концу года.

Кроме того, Евросовет утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия украинской армии.

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