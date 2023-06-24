Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Британии

Президент США Джо Байден провёл переговоры с лидерами Франции, Германии и Великобритании по ситуации в России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Байдена повторно проинформировали о текущей ситуации в России.

23 июня в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.