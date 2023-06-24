Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Британии
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«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Байдена повторно проинформировали о текущей ситуации в России.
23 июня в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.