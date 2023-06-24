В ФСБ назвали провокацией утверждения об ударе ВС России по частям ЧВК «Вагнер»

Распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер» являются провокацией, заявили в ЦОС ФСБ.

«Вся распространяемая в социальных сетях информация от имени Евгения Пригожина о якобы нанесённых Минобороны России ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ведомстве добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.