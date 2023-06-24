CNN: Байдена вновь проинформировали о ситуации в России

Президента США Джо Байдена повторно проинформировали о текущей ситуации в России. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент Байден был проинформирован о ситуации в России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Белый дом пристально следит за развитием ситуации в России.

Ранее Байдена проинформировали о ситуации с возбуждением в России уголовного дела по факту организации попытки вооружённого мятежа.

23 июня в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.

В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.