CNN: Байдена вновь проинформировали о ситуации в России
- Gettyimages.ru
«Президент Байден был проинформирован о ситуации в России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Белый дом пристально следит за развитием ситуации в России.
Ранее Байдена проинформировали о ситуации с возбуждением в России уголовного дела по факту организации попытки вооружённого мятежа.
23 июня в Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией.
В ЦОС ФСБ также заявили, что распространяемые от имени Евгения Пригожина сообщения о том, что ВС России нанесли удары по частям ЧВК «Вагнер», являются провокацией.