CNN: президента США Байдена проинформировали о ситуации в России
Об этом сообщает телеканал CNN.
«Президент Джо Байден также был проинформирован о ситуации в России», — говорится в сообщении.
Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.
В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.
В Кремле сообщили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа в режиме круглосуточной работы.