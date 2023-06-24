Песков: силовики круглосуточно отчитываются Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.
В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.