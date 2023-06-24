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Песков: силовики круглосуточно отчитываются Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

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Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа в режиме круглосуточной работы.

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.

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