Песков: силовики круглосуточно отчитываются Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа в режиме круглосуточной работы.

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее в НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

В Генпрокуратуре заявили, что действия Пригожина получат надлежащую правовую оценку.