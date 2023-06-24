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Попова: вспышки лихорадки Эбола регистрируются в мире

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире продолжают регистрироваться новые вспышки лихорадки Эбола.
Попова: вспышки лихорадки Эбола регистрируются в мире
  • РИА Новости

Вместе с этим она подчеркнула в интервью РИА Новости, что Россия в настоящий момент надёжно защищена от данной болезни.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией», — сказала Попова.

По её словам, в прошлом году было две вспышки лихорадки в Демократической Республике Конго и ещё одна крупная — в Уганде.

Вместе с этим в марте этого года вспышка болезни была зафиксирована на ранее не эндемичной территории Объединённой Республики Танзания.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что причиной вспышки вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могло быть небрежное обращение американских военных биологов с патогенами.

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