Попова: вспышки лихорадки Эбола регистрируются в мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире продолжают регистрироваться новые вспышки лихорадки Эбола.

Вместе с этим она подчеркнула в интервью РИА Новости, что Россия в настоящий момент надёжно защищена от данной болезни.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией», — сказала Попова.

По её словам, в прошлом году было две вспышки лихорадки в Демократической Республике Конго и ещё одна крупная — в Уганде.

Вместе с этим в марте этого года вспышка болезни была зафиксирована на ранее не эндемичной территории Объединённой Республики Танзания.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что причиной вспышки вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могло быть небрежное обращение американских военных биологов с патогенами.