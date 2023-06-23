Замгенсека ООН призвала снять все препятствия для продления зерновой сделки

В ООН призвали снять все препятствия, мешающие продлению зерновой сделки. Об этом заявила замгенсека всемирной организации Розмари ДиКарло.

«Мы призываем снять все препятствия для обеспечения продолжения этой договоренности», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что ООН продолжает работу с Россией и Украиной по вопросам продления зерновой сделки.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.