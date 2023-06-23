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Замгенсека ООН призвала снять все препятствия для продления зерновой сделки

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В ООН призвали снять все препятствия, мешающие продлению зерновой сделки. Об этом заявила замгенсека всемирной организации Розмари ДиКарло.
Замгенсека ООН призвала снять все препятствия для продления зерновой сделки
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Мы призываем снять все препятствия для обеспечения продолжения этой договоренности», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что ООН продолжает работу с Россией и Украиной по вопросам продления зерновой сделки.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.

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