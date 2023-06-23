Замгенсека ООН призвала снять все препятствия для продления зерновой сделки
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«Мы призываем снять все препятствия для обеспечения продолжения этой договоренности», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что ООН продолжает работу с Россией и Украиной по вопросам продления зерновой сделки.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.