Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ООН сообщили о продолжении работы с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки

Короткая ссылка
ООН продолжает работу с Россией и Украиной по вопросам продления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.
В ООН сообщили о продолжении работы с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал, что ООН в ходе раунда консультаций в Женеве признала, что ничего не может сделать для решения трёх основных требований России, которые необходимы для продления зерновой сделки.

«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об экспорте российского продовольствия и удобрений», — приводит ТАСС слова Хака.

Он подчеркнул, что организация намерена продолжить эту работу, насколько это возможно.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить