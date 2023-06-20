В ООН сообщили о продолжении работы с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки

ООН продолжает работу с Россией и Украиной по вопросам продления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал, что ООН в ходе раунда консультаций в Женеве признала, что ничего не может сделать для решения трёх основных требований России, которые необходимы для продления зерновой сделки.

«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об экспорте российского продовольствия и удобрений», — приводит ТАСС слова Хака.

Он подчеркнул, что организация намерена продолжить эту работу, насколько это возможно.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.