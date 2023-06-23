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Песков: Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки.
Песков: Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учёте озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки», — сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировали словам французского президента Эммануэля Макрона, который обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Африке.

Песков также отметило, что российская сторона не хотела бы «чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия уважает позицию Африки в пользу более справедливого миропорядка.

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