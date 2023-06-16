Лавров: у России в отношениях со странами Африки нет торгашеского подхода, как у Запада

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT, что у России в отношениях со странами Африки нет торгашеского подхода, который использует Запад.

Он рассказал, что после первого саммита Россия – Африка, который состоялся в октябре 2019 года в Сочи, был создан специальный комитет, который занимается реализацией достигнутых в том году договорённостей.

Лавров отметил, что есть ассоциация экономического сотрудничества с африканскими странами, Россия присоединилась к экспортно-импортному африканскому банку.

Министр добавил, что есть целый ряд перспективных проектов, которые сейчас будут реализовываться.

По словам Лаврова, его друзья из других стран в доверительных беседах рассказывают ему, как Запад их шантажирует, требует прекратить общаться с Россией и торговать с ней, а взамен обещает, что их «не накажут».

«В нашем случае... ну, наверное, всё должно быть взаимовыгодным, и обоюдоинтересным. Но у нас нет в отношениях с африканцами, как и с другими нашими партнёрами, вот, такого торгашеского подхода. Мы стараемся, как я уже сказал, искать проекты, которые отвечают интересам и той, и другой стороны», — отметил глава МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине.