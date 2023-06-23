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Американист Лозанский: Обама заявлением о Крыме хочет дистанцироваться от Байдена

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Анастасия Румянцева
Президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с RT высказывание бывшего президента США Барака Обамы, который в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.
Американист Лозанский: Обама заявлением о Крыме хочет дистанцироваться от Байдена
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

«Я думаю, что Обама хочет дистанцироваться от Джо Байдена. Когда Байден был вице-президентом, он оказался коррупционером хуже, чем Аль Капоне. То, что сейчас происходит на Украине, это результат той самой коррупции. Обама отдал украинский портфель Байдену, и тот использовал его для своей наживы и наживы членов своей семьи. Тем более Обама понимает, что шансы Байдена на переизбрание фактически равны нулю», — пояснил эксперт. 

Ранее Обама в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.

По словам экс-президента Соединённых Штатов, ему и предыдущему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось много работать над введением санкций против России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в заявлении бывшего президента США Барака Обамы о Крыме содержится рациональное зерно.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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