Президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с RT высказывание бывшего президента США Барака Обамы, который в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.

«Я думаю, что Обама хочет дистанцироваться от Джо Байдена. Когда Байден был вице-президентом, он оказался коррупционером хуже, чем Аль Капоне. То, что сейчас происходит на Украине, это результат той самой коррупции. Обама отдал украинский портфель Байдену, и тот использовал его для своей наживы и наживы членов своей семьи. Тем более Обама понимает, что шансы Байдена на переизбрание фактически равны нулю», — пояснил эксперт.

Ранее Обама в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.

По словам экс-президента Соединённых Штатов, ему и предыдущему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось много работать над введением санкций против России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в заявлении бывшего президента США Барака Обамы о Крыме содержится рациональное зерно.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.