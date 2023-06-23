Песков: в заявлении экс-президента США Обамы о Крыме есть рациональное зерно
- РИА Новости
Ранее Обама в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.
«Безусловно, такие рациональные зёрна в этих заявлениях содержатся», — подчеркнул Песков.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.