Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в заявлении бывшего президента США Барака Обамы о Крыме содержится рациональные зерно.

Ранее Обама в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.

«Безусловно, такие рациональные зёрна в этих заявлениях содержатся», — подчеркнул Песков.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.