Экс-президент США Обама заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году
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«В Крыму было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», — опубликовала у себя в соцсетях фрагмент видео сотрудница CNN.
По словам экс-президента США, ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.
Ранее сообщалось, что ЕС официально утвердил 11-й пакет санкций против России.