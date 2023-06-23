Экс-президент США Обама заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году

Бывший президент США Барак Обама в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», — опубликовала у себя в соцсетях фрагмент видео сотрудница CNN.

По словам экс-президента США, ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.

Ранее сообщалось, что ЕС официально утвердил 11-й пакет санкций против России.