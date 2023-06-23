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Аналитик Рогулёв о словах Обамы по Крыму: поддерживать Байдена в нынешней ситуации сложно

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT высказывание бывшего президента США Барака Обамы, который в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.
Аналитик Рогулёв о словах Обамы по Крыму: поддерживать Байдена в нынешней ситуации сложно
  • РИА Новости

«О целях Обамы уже говорить вряд ли можно, если иметь в виду цели политические, то вряд ли. Он находится в сложном положении: ему нужно как стороннику Демократической партии вроде как поддерживать Байдена, а то это в нынешней ситуации сложно. Я думаю, что он просто выражает своё личное мнение. Его высшая точка в карьере пройдена, он уже ни в каком виде участвовать в большой политике не будет», — пояснил американист.

Ранее Обама в интервью CNN заявил о симпатии жителей Крыма к идеям России в 2014 году.

По словам экс-президента Соединённых Штатов, ему и предыдущему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось много работать над введением санкций против России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в заявлении бывшего президента США Барака Обамы о Крыме содержится рациональные зерно.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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