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США заинтересованы в новых технологиях для сохранения «военного превосходства»

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) планирует заключить контракт со специалистами, которые занимаются разработкой революционных военных технологий. Как отметили в ведомстве, цель этого проекта — «поддержать военное превосходство» Соединённых Штатов в будущем. С описанием программы ознакомился RT.
США заинтересованы в новых технологиях для сохранения «военного превосходства»
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

Как следует из документа, Отдел тактических технологий DARPA заинтересован в предложениях в области прикладных исследований и развития передовых технологий, которые направленны на «переосмысление будущего в сфере ведения боевых действий». Речь идёт о четырёх средах: воздухе, суше, море и космосе. 

Ведомство готово заключить со специалистами первоначальные контракты на сумму до $1 млн.

«Наши противники разработали средства для противодействия нашей нынешней военной архитектуре, выстроенной вокруг сложных, монолитных систем. В центре внимания Отдела тактических технологий такие революционные архитектуры систем, которые разукрупнены, рассредоточены, диверсифицированы, инновационны и вселяют в наших противников сомнения, чтобы сдерживать и не допускать агрессию», — пояснили в DARPA.

При этом подчёркивается, что конечная цель программы — поддержать «военное превосходство США» в будущем.

Так, среди прочего управление ожидает получить предложения по созданию воздушных систем, которые были бы направлены на противодействие распространению современных интегрированных комплексов ПВО. Интерес вызывают также технологии для нового поколения БПЛА с большей выживаемостью и поражающей способностью по сравнению с нынешними. 

Помимо этого, внимание разработчиков будет сосредоточено на подводной среде и переходе между этой сферой, водной поверхностью и воздушным пространством.

В DARPA также отметили, что потенциальные противники США осознали зависимость страны от космической техники, возросли угрозы американским космическим объектам и сопутствующим им системам управления.

В связи с этим ведомство рассчитывает получить инновационные концепции для космических систем, которые сохранят способность США оказывать поддержку истребителям во всех средах ведения боевых действий.

По мнению обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, в военной сфере сложно однозначно оценить превосходство конкретного государства. Есть области, в которых на данный момент США действительно отстают, например, это касается комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, а также производства танков. При этом он считает, что инициатива DARPA скорее связана с намерением заполучить дополнительное финансирование.

«Это похоже на традиционную систему выкачивания денег из бюджета. В ведомстве начинают рассказывать о преимуществах вероятных противников, чтобы получить финансирование. Это вторая сторона «рекламной компании»: то США — самые лучшие, самые мощные, то им не хватает денег, чтобы стать ещё сильнее, ещё победнее», — рассказал военный эксперт в беседе с RT.

Ранее Пентагон объявил о поиске решений, которые помогли бы предугадать планы противника во время военного конфликта и определить моменты уязвимости. 

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