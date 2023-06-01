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Япония и США обсуждают разработку средств перехвата гиперзвукового оружия

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Япония и США намереваются сотрудничать в сфере производства БПЛА и обсуждают возможность совместной разработки средств перехвата гиперзвукового оружия, заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

Он отметил, что Токио и Вашингтон договорились укреплять сотрудничество в сфере производства дронов.

«(Обсуждаем — RT) возможности совместной разработки будущих (систем — RT) перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям», — приводит ТАСС слова министра после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Китайская газета Sohu писала, что удар ВС России по ракетному комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для Соединённых Штатов, которые производят его.

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