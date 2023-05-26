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Telegraph назвал российские гиперзвуковые ракеты сложной задачей для обороны

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Обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль заявил, что российские гиперзвуковые ракеты являются сложной задачей для обороны.
Telegraph назвал российские гиперзвуковые ракеты сложной задачей для обороны
  • Gettyimages.ru

Он охарактеризовал новый вид российского оружия как незаметный, быстрый и манёвренный.

По его словам, у военных стратегов «по спине бегут мурашки» из-за российских гиперзвуковых ракет, таких как «Циркон».

В заголовке статьи говорится, что такое российское оружие «сигнализирует о начале нового этапа в военных действиях».

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Китайская газета Sohu писала, что удар ВС России по ракетному комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для Соединённых Штатов, которые производят его.

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