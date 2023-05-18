Sohu: удар ВС России по комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для США

Удар ВС России по ракетному комплексу Patriot в Киеве оказался очень болезненным для Соединённых Штатов, которые производят его, пишет китайская газета Sohu.

«$150 млн в одно мгновение обратились в пепел, Украина расстреляла 30 ракет Patriot разом, но система была взорвана», — говорится в статье издания.

Журналисты напомнили, что в конце апреля Украина получила первую партию американских комплексов, чему украинский президент Владимир Зеленский, «естественно, очень обрадовался».

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Позднее ведомство добавило, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве были уничтожены пять пусковых установок и многофункциональная радиолокационная станция ракетного комплекса.

Автора портала The Drive Тайлер Роговэй отметил, что радары Patriot выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую «несложно обнаружить».

Источник РИА Новости сообщил, что американские ЗРК были поражены из воздушной засады.