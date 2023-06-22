Пентагон занялся поиском решений для прогноза действий противника в войнах будущего

Министерство обороны США ищет решения, которые позволили бы прогнозировать краткосрочные планы действий противника во время военного конфликта, в частности определять моменты уязвимости. Ведомство обратилось к специалистам, которые могли бы представить идеи по этому поводу. С заявкой ознакомился RT.

Как отмечается в документе, Пентагон заинтересован в получении информации от компаний, которые располагают решениями для непрерывного прогнозирования в реальном времени краткосрочных планов действий противника.

Разработки должны также позволить предсказывать «мимолётные окна уязвимости» противника в контексте системной войны.

«Военные действия будущего обещают представлять собой гиперактивное интерактивно сложное поле боя, характеризующееся использованием робототехники и автономных систем, барражирующих умных боеприпасов, тысяч полуавтономных объектов, средств точечной обороны малой дальности», — пояснили в Минобороны США.

По мнению американских специалистов, чтобы выжить во время такого столкновения, дружественные и вражеские силы будут постоянно реорганизовываться.

Как видно на примере конфликтов на Украине и в Нагорном Карабахе, силы будут адаптировать тактики, техники и процедуры с такой скоростью, которая «станет вызовом для способности аналитиков разведданных из всех источников прогнозировать действия противника», считают в Пентагоне.

Комментируя планы Минобороны США, полковник в отставке, военный обозреватель «Независимой газеты» Владимир Мухин заметил, что Вашингтон уже сейчас проводит эксперимент на территории Украины по применению новых видов вооружения, при этом попытки предугадать ход боя — часть регулярных действий.

«Что касается характера будущих конфликтов, в которые могут быть втянуты США, то достаточно посмотреть на схему размещения военных баз на планете. Мы видим, что фактически в любой потенциальной горячей точке присутствует вооружённое формирование американцев. При этом происходящее на Украине — это неприкрытый эксперимент стран НАТО, и в первую очередь Вооружённых сил США, в применении новых видов боевого оружия, в том числе БПЛА, высокоточного оружия, ракет. Но они не понимают, что у России тоже есть контрмеры, а потому все действия будут отражены», — сказал Мухин в разговоре с RT.

Ранее стало известно о планах Вашингтона сотрудничать с Японией в сфере производства БПЛА и разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.