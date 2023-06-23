Facebook и Instagram заблокируют доступ к новостям пользователям из Канады
По данным телеканала СВС, это связано с решением властей страны одобрить «закон о новостях в интернете».
«Мы подтверждаем, что доступ к новостям на площадках Facebook и Instagram будет закрыт для всех пользователей в Канаде ещё до вступления в силу закона об онлайн-новостях», — говорится в заявлении корпорации.
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* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.