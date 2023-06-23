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Facebook и Instagram заблокируют доступ к новостям пользователям из Канады

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Корпорации Meta* заблокируют для пользователей из Канады доступ к новостям в Facebook** и Instagram***.

По данным телеканала СВС, это связано с решением властей страны одобрить «закон о новостях в интернете».

«Мы подтверждаем, что доступ к новостям на площадках Facebook и Instagram будет закрыт для всех пользователей в Канаде ещё до вступления в силу закона об онлайн-новостях», — говорится в заявлении корпорации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.

В Совфеде предложили проработать вопрос налогообложения доходов блогеров.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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