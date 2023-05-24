В Совфеде предложили проработать вопрос налогообложения доходов блогеров
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».
«Рекомендовать правительству России проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — говорится в проекте.
По словам главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, речь идёт также о блогерской деятельности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.