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В Совфеде предложили проработать вопрос налогообложения доходов блогеров

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Сенаторы предложили правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».

«Рекомендовать правительству России проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — говорится в проекте.

По словам главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, речь идёт также о блогерской деятельности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.

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