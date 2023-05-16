Суд в Москве удовлетворил коллективный иск блогеров к Meta на 4,5 млн рублей

Мещанский суд Москвы взыскал 4,5 млн рублей с компании Meta Platforms* по иску российских блогеров.

Об этом рассказала основатель совета блогеров, юрист Валерия Рытвина.

«Суд удовлетворил наш коллективный иск, поданный к Meta, и взыскал с компании 4,5 млн рублей», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные социальные сети, но, возможно, это к лучшему.

В ноябре совет блогеров обратился к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть блокировку соцсетей Instagram** и Facebook***.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.