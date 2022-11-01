«Ведомости»: блогеры направили Путину просьбу пересмотреть блокировку Instagram и Facebook

Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть блокировку соцсетей Instagram* и Facebook**, сообщает газета «Ведомости».

«Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Медведеву была направлена аналогичная просьба.

Также сообщается, что подлинность писем подтвердила координатор совета блогеров Валерия Рытвина.

11 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Meta Platforms Inc*** . в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

* * Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.