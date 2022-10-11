Сенатор Клишас заявил, что пользователи продуктов компании Meta не нарушают закон

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал решение о включении компании Meta Platforms Inc.* в список организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей социальных сетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают», — написал он в Telegram.

Клишас также отметил, что ограничения в отношении мессенджера WhatsApp отсутствуют.

11 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Meta Platforms Inc. в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.