Военный инженер Ватагин: «Титан» однозначно будут искать, но вопрос в том, насколько активно

Советский и российский военный инженер, офицер Военно-Морского Флота РФ Александр Ватагин в беседе с RT рассказал о возможном развитии событий в ситуации с поисками батискафа «Титан».

По мнению специалиста, батискаф однозначно будут искать, но «вопрос в том, насколько активно».

«Кто-то может профинансировать поиск. А если речь идёт о государственной поисковой службе, то они действуют по установленному регламенту, который у каждой страны разный», — рассказал Ватагин.

Как отметил специалист, он не знаком с устройством жизнеобеспечения на батискафе, но существует система регенерации воздуха, которая выделяет кислород.

«Поэтому при минимальных физических нагрузках люди могут прожить и больше. Если будут находиться в покое и, допустим, спать, потребление кислорода будет существенно ниже», — пояснил собеседник RT.

Ранее историк флота Дмитрий Жаворонков в беседе с RT заявил, что возможность спасения экипажа батискафа «Титан» крайне мала.

Великобритания направила глубоководный аппарат Juliet в район Атлантики, где пропал батискаф «Титан», на борту которого находятся пять человек.