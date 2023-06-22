Британская компания Magellan отправляет глубоководный аппарат на место пропажи батискафа
- AFP
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Об этом пишет газета Express.
Отмечается, что аппарат загружается в военно-транспортный самолёт Boeing C-17 в аэропорту Джерси. Это делается по запросу компании OceanGate Expeditions, которая организовала погружение пропавшего батискафа «Титан».
Juliet прибудет на место в течение 48 часов — уже после того, как на «Титане» закончится кислород.
20 июня стало известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан».
Связь с ним была потеряна в воскресенье, 18 июня.