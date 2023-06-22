Британская компания Magellan отправляет глубоководный аппарат на место пропажи батискафа

Британская компания Magellan Limited сообщила, что отправляет глубоководный аппарат Juliet на место пропажи батискафа «Титан» в Атлантическом океане.

Об этом пишет газета Express.

Отмечается, что аппарат загружается в военно-транспортный самолёт Boeing C-17 в аэропорту Джерси. Это делается по запросу компании OceanGate Expeditions, которая организовала погружение пропавшего батискафа «Титан».

Juliet прибудет на место в течение 48 часов — уже после того, как на «Титане» закончится кислород.

20 июня стало известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан».

Связь с ним была потеряна в воскресенье, 18 июня.