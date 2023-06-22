Историк флота Жаворонков: возможность спасения экипажа батискафа «Титан» крайне мала

Историк флота Дмитрий Жаворонков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Великобритания направила глубоководный аппарат Juliet в район Атлантики, где пропал батискаф «Титан».

По мнению специалиста, возможность спасения экипажа батискафа крайне мала, если только он не всплыл где-нибудь в другом месте.

Но, по словам эксперта, это практически невозможно.

«Кислород у них закончился или закончится в самое ближайшее время, как бы его ни пытались экономить и какие бы аварийные запасы ни находились на борту. Эвакуация с такой глубины практически невозможна. Все существующие русские, американские и британские подводные аппараты, которые могут работать на глубине 4 км, скорее всего, не успеют подготовить. Подобные операции даже на вдесятеро меньшей глубине — сложнейший вызов», — объяснил Жаворонков.

Он добавил, что причин для произошедшего может быть множество, и отметил, что батискаф «был сделан любителями» и не прошёл никаких сертификаций для соответствующих подводных работ.

«Могла отказать электрика, мог сломаться «джойстик» (управления батискафом. — RT), мог кончиться воздух, могли за что-то зацепиться, мог произойти пожар из-за короткого замыкания, могли ошибиться в управлении и так далее… Это неправильно с кораблестроительной и инженерной точки зрения, когда любители пытаются делать нечто подобное… В каком-то смысле люди, заплатившие за то, чтобы увидеть трагедию «Титаника», сами оказались в такой ситуации», — отметил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Великобритания направляет глубоководный аппарат Juliet в район Атлантики, где пропал батискаф «Титан», на борту которого находятся пять человек.

На доставку аппарата, предположительно, понадобится двое суток.