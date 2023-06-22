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Профессор Карсон: у экипажа пропавшего батискафа «Титан» уже мог закончиться кислород

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У экипажа пропавшего батискафа «Титан» уже мог закончиться кислород или его осталось очень мало, заявил почётный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон.

«Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок», — цитирует Карсона Fox News.

По его словам, оказавшиеся в батискафе люди испытывают стресс, учащённо дышат и потребляют много кислорода.

Он отметил, что если участники экспедиции много спят, то кислород будет расходоваться медленнее.

20 июня стало известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан».

Связь с ним была потеряна в воскресенье, 18 июня.

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