WSJ: OceanGate намеревалась с помощью батискафа собрать образцы ДНК вблизи «Титаника»

Компания OceanGate Expeditions с помощью пропавшего батискафа намеревалась собрать образцы ДНК в районе затопления «Титаника», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма компании.

«Учёные на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами... на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости», — говорится в материале.

По словам главного исполнительного директора фирмы eDNAtec Стива Барретта, планировалось собрать образцы воды и воспользоваться инструментами для выявления ДНК окружающей среды.

20 июня стало известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан».

Связь с ним была потеряна в воскресенье, 18 июня.