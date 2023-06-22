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WSJ: OceanGate намеревалась с помощью батискафа собрать образцы ДНК вблизи «Титаника»

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Компания OceanGate Expeditions с помощью пропавшего батискафа намеревалась собрать образцы ДНК в районе затопления «Титаника», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма компании.

«Учёные на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами... на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости», — говорится в материале.

По словам главного исполнительного директора фирмы eDNAtec Стива Барретта, планировалось собрать образцы воды и воспользоваться инструментами для выявления ДНК окружающей среды.

20 июня стало известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан».

Связь с ним была потеряна в воскресенье, 18 июня.

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