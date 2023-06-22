NYP: по официальным оценкам, кислород на батискафе «Титан» уже закончился

The New York Post сообщает, что, по официальным оценкам властей, кислород на батискафе «Титан», пропавшем в Атлантическом океане, уже закончился.

Отмечается, что кислорода на батискафе было всего на 96 часов.

По расчётам, его запасы истекли в 14:08 мск 22 июня.

Ранее историк флота Дмитрий Жаворонков в беседе с RT заявил, что возможность спасения экипажа батискафа крайне мала, если только он не всплыл где-нибудь в другом месте.

Связь с батискафом была потеряна в воскресенье, 18 июня. Глубоководный аппарат «Титан» предназначен для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника».

20 июня Береговая охрана США расширила зону поиска пропавшего батискафа «Титан».