Во Франции задержали двух сторонников ИГ, планировавших насильственные действия

Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что во Франции задержали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ) по подозрению в планировании насильственных действий.

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Об этом он написал в Twitter. По данным газеты Le Parisien, задержанными оказались 17-летний ученик старшей школы и 21-летний студент. Отмечается, что задержанные планировали нападение с применением холодного оружия. Ранее прокуратура Франции предъявила напавшему с ножом на детей во французском Анси мужчине обвинения в покушении на убийство. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.