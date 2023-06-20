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Во Франции задержали двух сторонников ИГ, планировавших насильственные действия

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Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что во Франции задержали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ) по подозрению в планировании насильственных действий.
Во Франции задержали двух сторонников ИГ, планировавших насильственные действия
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Twitter.

По данным газеты Le Parisien, задержанными оказались 17-летний ученик старшей школы и 21-летний студент.

Отмечается, что задержанные планировали нападение с применением холодного оружия.

Ранее прокуратура Франции предъявила напавшему с ножом на детей во французском Анси мужчине обвинения в покушении на убийство.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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