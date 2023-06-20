Во Франции задержали двух сторонников ИГ, планировавших насильственные действия
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Об этом он написал в Twitter.
По данным газеты Le Parisien, задержанными оказались 17-летний ученик старшей школы и 21-летний студент.
Отмечается, что задержанные планировали нападение с применением холодного оружия.
Ранее прокуратура Франции предъявила напавшему с ножом на детей во французском Анси мужчине обвинения в покушении на убийство.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.