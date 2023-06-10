Напавшему с ножом на детей в Анси мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство
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В данный момент, по словам прокурора, мужчина находится под следствием.
«После предъявления обвинений в покушении на убийство он был заключён под стражу», — цитирует её ТАСС.
По последним данным, в результате нападения ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трёх лет.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ шокированы нападением с ножом на детей во Франции.