Напавшему с ножом на детей в Анси мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство

Прокуратура Франции предъявила напавшему с ножом на детей во французском Анси мужчине обвинения в покушении на убийство, сообщила прокурор города Лин Бонне-Матис.

В данный момент, по словам прокурора, мужчина находится под следствием.

«После предъявления обвинений в покушении на убийство он был заключён под стражу», — цитирует её ТАСС.

По последним данным, в результате нападения ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трёх лет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ шокированы нападением с ножом на детей во Франции.