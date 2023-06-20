Один из членов экипажа пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа вышел на связь
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«Я в порядке», — цитирует газета его публикацию.
Голден также добавил, что команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей и он благодарен всем, кто пытался связаться с ним.
Он отметил, что экипаж имеет очень ограниченные возможности выхода в интернет.
Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.
Позднее стало известно, что на её борту находятся, в частности, владелец компании Action Aviation британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, который владеет данной подлодкой.