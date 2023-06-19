На борту пропавшей при спуске к «Титанику» туристической субмарины находится миллиардер

Владелец компании Action Aviation британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится на борту подводного аппарата американской компании OceanGate Expeditions, который пропал во время спуска к «Титанику».

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пасынка бизнесмена Брайана Заса.

«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения «Титаника». Поисково-спасательная операция в разгаре», — написал он в своих соцсетях.

Вместе с Хардингом на борту, по данным телеканала, находятся генеральный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и пилот подводного судна Поль-Генри Нарголе.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.