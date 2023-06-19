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Два самолёта ищут пропавшую в месте крушения «Титаника» подводную лодку с туристами

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Два самолёта ищут пропавшую в месте крушения «Титаника» в Атлантическом океане подводную лодку с туристами.
Два самолёта ищут пропавшую в месте крушения «Титаника» подводную лодку с туристами
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану США, в поиске принимают участие американский военно-транспортный самолёт C-170 и канадский противолодочный самолёт P-8 Poseidon.

Также в поиске принимает участие канадское исследовательское судно Polar Prince.

Поиски ведутся примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США.

По имеющимся данным, подлодка располагает запасами кислорода на 72 часа.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.

Позднее стало известно, что на её борту находятся, в частности, владелец компании Action Aviation британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, который владеет данной подлодкой.

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