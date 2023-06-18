В КНР назвали нарушением норм организацию визита тайваньского чиновника в Лондон
- AP
«Британская сторона позволила определённой фигуре с Тайваня посетить Великобританию и организовать встречу одного из чиновников с указанной персоной», — приводит ТАСС заявление китайской дипмиссии.
Отмечается, что данный шаг нарушает принцип «одного Китая» и базовые нормы международных отношений.
В КНР решительно осудили данное мероприятие.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу сообщил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применения силовых методов при необходимости.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь при этом заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.