Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В КНР назвали нарушением норм организацию визита тайваньского чиновника в Лондон

Короткая ссылка
Встреча замглавы МВД Великобритании Тома Тугендхата с главой тайваньского ведомства по цифровизации Одри Тан является нарушением норм международного права, заявил представитель посольства КНР в Лондоне.
В КНР назвали нарушением норм организацию визита тайваньского чиновника в Лондон
  • AP

«Британская сторона позволила определённой фигуре с Тайваня посетить Великобританию и организовать встречу одного из чиновников с указанной персоной», — приводит ТАСС заявление китайской дипмиссии.

Отмечается, что данный шаг нарушает принцип «одного Китая» и базовые нормы международных отношений.

В КНР решительно осудили данное мероприятие.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу сообщил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применения силовых методов при необходимости.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь при этом заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить