В КНР назвали нарушением норм организацию визита тайваньского чиновника в Лондон

Встреча замглавы МВД Великобритании Тома Тугендхата с главой тайваньского ведомства по цифровизации Одри Тан является нарушением норм международного права, заявил представитель посольства КНР в Лондоне.

«Британская сторона позволила определённой фигуре с Тайваня посетить Великобританию и организовать встречу одного из чиновников с указанной персоной», — приводит ТАСС заявление китайской дипмиссии.

Отмечается, что данный шаг нарушает принцип «одного Китая» и базовые нормы международных отношений.

В КНР решительно осудили данное мероприятие.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу сообщил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применения силовых методов при необходимости.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь при этом заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.