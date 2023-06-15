Глава Минобороны Нидерландов: поставка ВСУ истребителей F-16 не стоит на повестке дня
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Она отметила, что поставка истребителей требует новых решений, в том числе и от властей Соединённых Штатов.
«Этот вопрос не стоит на повестке дня», — цитирует Оллонгрен РИА Новости.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.