Глава Минобороны Нидерландов: поставка ВСУ истребителей F-16 не стоит на повестке дня

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставка Вооружённым силам Украины истребителей F-16 в данный момент не стоит на повестке дня.

Она отметила, что поставка истребителей требует новых решений, в том числе и от властей Соединённых Штатов.

«Этот вопрос не стоит на повестке дня», — цитирует Оллонгрен РИА Новости.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления американских политиков о возможности поставок истребителей F-16 на Украину являются имитацией правового поведения и попыткой ввести в заблуждение.