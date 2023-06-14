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Начштаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на Украину

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В планах НАТО нет и не будет введения войск альянса на Украину, заявил начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан.
Начштаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на Украину
  • Legion-Media

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз», — цитирует его ТАСС.

Блежан подчеркнул, что ЕС не является стороной конфликта и не хочет ею быть.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что группа стран альянса «может захотеть ввести войска на Украину».

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что до окончания конфликта в стране иностранные государства не будут вводить свои войска на Украину.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Расмуссен впал в слабоумие.

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