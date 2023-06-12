Белый дом: Берлускони тесно работал с США ради укрепления двусторонних отношений

Власти США выражают соболезнования в связи со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и отмечают его вклад в развитие двусторонних отношений.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Берлускони тесно сотрудничал с несколькими президентскими администрациями США, укрепляя наши двусторонние отношения», — цитирует её ТАСС.

Жан-Пьер отметила, что Италия является давним другом и союзником США.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

По данным телеканала Sky TG24, похороны пройдут в Кафедральном соборе Милана.

Президент России Владимир Путин отметил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом.

По его словам, Берлускони имел привилегию — он говорил то, что думал.