Белый дом: Берлускони тесно работал с США ради укрепления двусторонних отношений
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Берлускони тесно сотрудничал с несколькими президентскими администрациями США, укрепляя наши двусторонние отношения», — цитирует её ТАСС.
Жан-Пьер отметила, что Италия является давним другом и союзником США.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.
Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.
По данным телеканала Sky TG24, похороны пройдут в Кафедральном соборе Милана.
Президент России Владимир Путин отметил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом.
По его словам, Берлускони имел привилегию — он говорил то, что думал.