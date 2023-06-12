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Sky TG24: похороны Берлускони пройдут в Милане

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Похороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони состоятся в Кафедральном соборе Милана.
Sky TG24: похороны Берлускони пройдут в Милане
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«Похороны Сильвио Берлускони состоятся в среду в Миланском соборе. Это подтверждает Миланская епархия», — сообщает телеканал Sky TG24.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

Он назвал итальянского политика истинным патриотом, патриархом итальянской политики. В России его будут помнить как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между странами, заявил российский лидер.

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