Sky TG24: похороны Берлускони пройдут в Милане

Похороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони состоятся в Кафедральном соборе Милана.

«Похороны Сильвио Берлускони состоятся в среду в Миланском соборе. Это подтверждает Миланская епархия», — сообщает телеканал Sky TG24.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

Он назвал итальянского политика истинным патриотом, патриархом итальянской политики. В России его будут помнить как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между странами, заявил российский лидер.