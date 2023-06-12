Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

«Я лишь могу выразить свои соболезнования семье и, естественно, итальянскому правительству и итальянскому народу», — цитирует его ТАСС.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

По данным телеканала Sky TG24, похороны состоятся в Кафедральном соборе Милана.

Президент России Владимир Путин отметил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом.

По его словам, Берлускони имел привилегию — он говорил то, что думал.