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В Китае опровергли информацию о поставках техники военным из Чечни на Украине

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Китай не поставляет оружие и технику чеченским подразделениям для специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В Китае опровергли информацию о поставках техники военным из Чечни на Украине
  • AP

«Я не имею понятия о так называемых открытых доказательствах... Мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду», — цитирует его ТАСС.

Так дипломат ответил на вопрос украинского журналиста о поставках китайских бронеавтомобилей воинским подразделениям из Чечни на Украине.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Китаю придётся дистанцироваться от России, если Пекин хочет оставаться экономически и политически сильным игроком.

Он также пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.

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