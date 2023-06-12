В Китае опровергли информацию о поставках техники военным из Чечни на Украине

Китай не поставляет оружие и технику чеченским подразделениям для специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Я не имею понятия о так называемых открытых доказательствах... Мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду», — цитирует его ТАСС.

Так дипломат ответил на вопрос украинского журналиста о поставках китайских бронеавтомобилей воинским подразделениям из Чечни на Украине.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Китаю придётся дистанцироваться от России, если Пекин хочет оставаться экономически и политически сильным игроком.

Он также пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.