В Китае опровергли информацию о поставках техники военным из Чечни на Украине
- AP
«Я не имею понятия о так называемых открытых доказательствах... Мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду», — цитирует его ТАСС.
Так дипломат ответил на вопрос украинского журналиста о поставках китайских бронеавтомобилей воинским подразделениям из Чечни на Украине.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Китаю придётся дистанцироваться от России, если Пекин хочет оставаться экономически и политически сильным игроком.
Он также пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.