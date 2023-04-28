Советник главы офиса Зеленского Подоляк: КНР придётся дистанцироваться от России

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Китаю придётся дистанцироваться от России, если Пекин хочет оставаться экономически и политически сильным игроком.

«Год Китай не мог определиться с позицией, и сейчас ему предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определённых международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне и тогда он постепенно будет терять своё влияние, в том числе и экономическое», — цитирует РИА Новости Подоляка.

Ранее он пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.

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