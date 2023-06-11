Экс-сотрудница Госдепа США Райт заявила, что перспектива расширения НАТО ослабит альянс
- РИА Новости
«Я считаю, что это не укрепит НАТО, а скорее ослабит его. Сейчас уже ясно, что это не оборонительный, а наступательный альянс... одна из его главных задач — поддерживать определённые конфликты», — цитирует её ТАСС.
Райт назвала НАТО очень опасной организацией, в первую очередь за счёт того, что её возглавляют США.
«Всем странам НАТО я хочу сказать: <…> подумайте лучше о себе, стоит ли ввязываться в неприятности, чтобы поддерживать глупые войны НАТО?» — заключила она.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в Североатлантический альянс.
Кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами также заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине.
Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.