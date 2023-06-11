Перспектива расширения НАТО приведёт к ослаблению альянса, а не усилит его, заявила в интервью il Fatto Quotidiano полковник армии (сухопутных сил) США в отставке, экс-сотрудник Госдепартамента Энн Райт.

«Я считаю, что это не укрепит НАТО, а скорее ослабит его. Сейчас уже ясно, что это не оборонительный, а наступательный альянс... одна из его главных задач — поддерживать определённые конфликты», — цитирует её ТАСС.

Райт назвала НАТО очень опасной организацией, в первую очередь за счёт того, что её возглавляют США.

«Всем странам НАТО я хочу сказать: <…> подумайте лучше о себе, стоит ли ввязываться в неприятности, чтобы поддерживать глупые войны НАТО?» — заключила она.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в Североатлантический альянс.

Кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами также заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.