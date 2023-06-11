На Тайване заявили о приближении 24 самолётов НОАК к воздушному пространству острова
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Тайваньское оборонное ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в 14:00 (09:00 мск) было обнаружено 24 самолёта НОАК, в том числе истребители J-10, J-11, J-16, Су-30 и стратегические бомбардировщики H-6.
Десять из них пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Также возле острова находилось четыре корабля КНР.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу сообщил, что страна стремится к мирному воссоединению материковой части с Тайванем, но Пекин не исключает применение силовых методов при необходимости.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь при этом заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Россия согласна с позицией КНР по Тайваню.