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Патрушев заявил, что Россия согласна с позицией Китая по Тайваню

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия согласна с позицией КНР по Тайваню.
Патрушев заявил, что Россия согласна с позицией Китая по Тайваню
  • РИА Новости

«То, что они (США. — RT) сейчас делают на границе Китая с Тайванем, мы тоже знаем. В общем, с их позицией (КНР по Тайваню. — RT) сложно не согласиться», — подчеркнул Патрушев.

22 мая официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что Соединённые Штаты должны прекратить оказывать давление и сдерживать развитие Китая, чтобы отношения между двумя странами улучшились.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.

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