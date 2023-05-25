Патрушев заявил, что Россия согласна с позицией Китая по Тайваню

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия согласна с позицией КНР по Тайваню.

«То, что они (США. — RT) сейчас делают на границе Китая с Тайванем, мы тоже знаем. В общем, с их позицией (КНР по Тайваню. — RT) сложно не согласиться», — подчеркнул Патрушев.

22 мая официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что Соединённые Штаты должны прекратить оказывать давление и сдерживать развитие Китая, чтобы отношения между двумя странами улучшились.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.