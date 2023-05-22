В МИД Китая призвали США прекратить оказывать давление на Пекин для нормализации отношений

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что Соединённые Штаты должны прекратить оказывать давление и сдерживать развитие Китая, чтобы отношения между двумя странами улучшились.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

Мао Нин напомнила, что Вашингтон заявляет о готовности взаимодействовать с Пекином, однако одновременно с этим вводит санкции в отношении Китая, а также предпринимает попытки сдерживать страну.

«Тогда каковы искренность и смысл такого взаимодействия?» — цитирует её РИА Новости.

Дипломат призвала США немедленно снять санкции и прекратить давление с целью устранения препятствий для диалога.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае попытки Пекина предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня.