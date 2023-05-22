В МИД Китая призвали США прекратить оказывать давление на Пекин для нормализации отношений
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе брифинга.
Мао Нин напомнила, что Вашингтон заявляет о готовности взаимодействовать с Пекином, однако одновременно с этим вводит санкции в отношении Китая, а также предпринимает попытки сдерживать страну.
«Тогда каковы искренность и смысл такого взаимодействия?» — цитирует её РИА Новости.
Дипломат призвала США немедленно снять санкции и прекратить давление с целью устранения препятствий для диалога.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае попытки Пекина предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня.